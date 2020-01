Gazzetta – Bologna a lezione da Mihajlovic

La sua assenza è stata un’inevitabile rallentamento del processo di crescita della squadra. Ora però Sinisa Mihajlovic è definitivamente tornato e la differenza si vede. Il suo rientro nella quotidianità rossoblu ha incredibilmente aiutato la squadra. Le sue lezioni private di calcio sono all’ordine del minuto. Lo ha dichiarato anche Orsolini, il mister lo ha aiutato a migliorare le punizioni, in modo che anche lui possa calciare “alla Mihajlovic“.

Ma Sinisa è aperto a chiunque. Dopo il pareggio con il Parma, ad andare a ripetizioni di calcio sono stati Tomiyasu e Danilo. La materia: copertura sui lanci lunghi, quelli che hanno fatto impazzire i rossoblu nel derby emiliano contro il Parma. Denswil dal tecnico serbo ha imparato un ruolo nuovo per ovviare alle assenze di Dijks e Krejci e i risultati sono stati ottimi. Una crescita che passa anche da momenti di aggressività e cattiveria agonistica, come capitato a Medel, la cui garra torna utile anche in allenamento per aumentare l’intensità dei compagni. Ora tocca ai giovani salire sul carro per fare il salto di qualità. Il Bologna adesso ha in cattedra un maestro come Sinisa, ed è tutta un’altra musica.