Gazzetta – Bei voti, social e cittadinanza. Il Bologna scopre la favola Amey

Il 15enne centrale studia al liceo, va agli allenamenti in treno e aspetta di diventare italiano

"Oltre ai 10 nelle discipline sportive e scienze motorie, in inglese ha un 7 pieno e in italiano siamo vicini al 7,5" dice la preside del liceo Giovanna Degli Esposti. Non brucia le tappe in matematica, dove comunque ha 6, ma le brucia in campo. Mercoledì è infatti diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A, a 15 anni e 274 giorni. Lui e Urbanski hanno fatto il proprio esordio nella gara contro il Genoa, prendendosi anche i complimenti di Mihajlovic a fine match. Wisdom è nato a Bassano del Grappa da mamma nigeriana e papà togolese, attende la cittadinanza italiana e ora ha conquistato sia Bologna che il suo allenatore, che è rimasto stupito dalla sua padronanza di giocare con entrambi i piedi. Per andare ad allenamento, prende il treno e poi il pulmino rossoblù, sta molto sui social e gioca alla playstation. Tutte cose normali, per un ragazzo che però da mercoledì è diventato da record.