Ex Samp ma ora opinionista di E’Tv a Bologna, Fabio Bazzani è stato intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia di Sampdoria-Bologna:

“Blucerchiati di qualità, soprattutto dal centrocampo in su, mix buono fra giocatori esperti e giovani. La difficoltà che può trovare Ranieri sarà quella di far stare sul pezzo una squadra che è lontana sia dalla zona-B ma anche dall’Europa, che insomma galleggia in una parentesi di classifica tranquilla”.