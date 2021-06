Gazzetta – Barrow tenta il grande salto fra Bologna e Coppa d’Africa

Stagione decisiva per l'attaccante sempre più pupillo di Sinisa. Ma prima c'è da riscattarlo dall'Atalanta, che vuole Tomiyasu

Adesso è arrivato il momento della verità per Musa Barrow, che dovrà essere riscattato obbligatoriamente dall'Atalanta per 15 milioni di euro. La Dea vorrebbe Tomiyasu e, nonostante le trattative siano distinte, si era parlato di una concessione del riscatto dei nerazzurri, più un conguaglio di 5-6 milioni, o una contropartita. Sinisa Mihajlovic ha provato a rendere il gambiano un centravanti, ma il campo ha sentenziato che Musa è più efficace quando parte esterno, largo a sinistra. La nuova stagione sarà decisiva per la sua consacrazione, sia con il club che con la sua nazionale. Il Gambia, si è qualificato per la prima volta nella sua storia alla Coppa D'Africa, che si disputerà a gennaio, e Barrow ovviamente sarà la punta di diamante in un gruppo dove ci sarà anche Musa Juwara.