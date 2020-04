Gazzetta – Barrow sarà il nuovo centravanti del Bologna

Due anni fa, era il 18 aprile 2018, Musa Barrow segnava il primo gol in Serie A e dall’anno prossimo sarà lui il centravanti del Bologna.

L’Atalanta giocava a Benevento e Musa sfruttò una bella palla di De Roon per insaccare la sua prima marcatura in massima serie, qui a Bologna invece il primo gol è arrivato alla seconda partita, quella di Ferrara contro la Spal dopo aver esordito con il Verona. Mihajlovic ha voluto fortemente Barrow e per lui si prospetta un futuro da bomber. Per ora Barrow ha giocato da esterno sinistro, sfruttando l’infortunio di Sansone, ma Sinisa in futuro vede entrambi in campo, quindi l’ex Villareal in fascia e Barrow prima punta. Il prossimo anno il gambiano sarà dunque presumibilmente il numero nove, mentre Palacio farà turnover nei ruoli d’attacco che lui può ricoprire senza problemi. Ma la duttilità di entrambi sarà la vera arma vincente.

Fonte: Gazzetta.