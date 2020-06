Gazzetta – Barrow pronto a punire la Juve

Nella sua vita Bergamo non sarà mai una semplice città. Musa Barrow è stato allevato dalla città lombarda e durante il lockdown fa affermò di voler dedicare il primo gol della sua ripresa proprio a quella città che lo accudito e cresciuto. Un occasione per punire la Vecchia Signora e vendicarsi di quando con la Dea, fallì l’appuntamento col primo gol in A, dal dischetto, proprio contro i bianconeri.

I ballottaggi in casa Bologna danno il gambiano favorito a ricoprire il ruolo di prima punta fin dall’inizio del match contro la Juventus. Sinisa punta su di lui per il futuro dell’attacco rossoblu, con Palacio a fare da chioccia e riserva di lusso. Il tecnico serbo ha chiesto al gambiano maggiore cattiveria sotto porta e Musa eseguirà, magari andando a segno già al primo appuntamento.