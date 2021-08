Gazzetta – Barrow, la stagione della verità

L'attaccante gambiano spera di raggiungere la doppia cifra di gol in campionato

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega come nei suoi confronti Sinisa Mihajlovic alterni carezze e rimproveri, nella speranza di farlo sbocciare compiutamente. In nessuna delle ultime due stagioni l'ex attaccante dell'Atalanta ha raggiunto quota 10 gol in campionato, ma quest'anno avrà al suo fianco un centravanti di nome Arnautovic, e la speranza è che quindi almeno in questa stagione arrivi la doppia cifra. Ora o mai più, per Musa Barrow è giunto il momento di diventare grandi.