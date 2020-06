Gazzetta – Barrow e Orsolini, i ragazzi terribili che Sinisa vuole far diventare grandi

Nella strada di un calciatore di valore, spesso si sente il bisogno di parole ruvide piuttosto che di quelle soffici. Sinisa non regala nulla ai suoi ragazzi e non vuole che si ammorbidiscano, abbassandone la tensione. Questo spiega le sue parole dure, nonostante le prestazioni e i risultati, nella conferenza stampa post Sampdoria. Mihajlovic ci ha tenuto a sottolineare gli errori di Barrow e Orsolini, i match winner dell’incontro, per poterne motivare ulteriormente la crescita, alla ricerca della perfezione.

I due devono sviluppare maggiore cattiveria per poter migliorare ulteriormente il proprio bottino di gol (già rispettivi record personali di marcature in A). Gli enfants terribles devono diventare meno prevedibili e più concreti per poter diventare i campioni che il Bologna sogna. I giovani fuoriclasse prendono appunti dal tecnico.