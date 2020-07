Gazzetta – Barrow come Di Vaio caccia alla quinta consecutiva in gol

Musa Barrow non può accontentarsi, questo è il dictat di Sinisa. Dopo essere andato in gol per quattro giornate di fila, portando in dote 7 punti al Bologna, il gambiano punta al quinto match in rete. Un record che nel nuovo millennio con la casacca rossoblu è riuscito solo a Marco Di Vaio. Più lontano invece il record all-time del club, detenuto da Pascutti nella stagione 1962-63 quando gonfiò la rete per le prime dieci giornate consecutive.

Confermare il feeling col gol del gambiano aiuterebbe i rossoblu in questo periodo di appannamento di Orsolini, vittima di un calo fisico dovuto al grande impegno fin qui messo in campo. Barrow al contrario è fresco e motivato e al momento anche lanciatissimo, pronto a confermare lo spot di centravanti per la prossima stagione. Occhio però a Palacio, el trenza ha nel Parma la sua vittima preferita e stasera cercherà di accrescere il proprio bottino di 10 reti ai gialloblu. Anche per Sansone sarà un incontro speciale contro la sua ex squadra.