Gazzetta – Barrow 2.0: il Bologna cerca i suoi gol

Barrow al lavoro per ritrovare la forma

E' stata una estate difficile per Musa Barrow , colpito dal Covid e costretto a saltare il ritiro in Trentino. Poi c'è stato l'arrivo di Marko Arnautovic e un ruolo da seconda punta tutto da assimilare.

Barrow non ha potuto lavorare a pieno in estate ma potrà farlo durante questa sosta considerando che le amichevoli del Gambia sono state cancellate. C'è modo per Musa di ritrovare una forma ottimale e per Mihajlovic di considerarlo, di fatto, un nuovo acquisto dopo le prime tre partite ufficiali. Accantonato l'esperimento prima punta dell'anno scorso, in questa stagione Barrow farà coppia con Marko Arnautovic, con la speranza che la quota gol di entrambi trascini il Bologna nella parte sinistra. L'austriaco potrà liberare spazi e dare una mano all'esplosione di Barrow, con l'ambiente rossoblù che si aspetta la definitiva consacrazione del gambiano dopo l'importante investimento fatto per prelevarlo a 19 milioni di euro dall'Atalanta.