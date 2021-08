Gazzetta – Arnautovic e Soriano ok, forfait Barrow

Le ultime in vista dell'amichevole contro il Pordenone

Con Arnautovic e Soriano , ma senza Barrow . Sinisa Mihajlovic non può ancora contare sull'attacco al completo nella sfida di questa sera contro il Pordenone : l'attaccante gambiano non ha ancora smaltito completamente i postumi del Coronavirus, per questo l'allenatore serbo ha deciso di non portarlo con il resto della squadra a Lignano Sabbiadoro.

La curiosità in vista dell'ultima amichevole prima del primo impegno ufficiale in Coppa Italia è rivolta tutta su Marko Arnautovic: l'attaccante austriaco vestirà per la prima volta la maglia rossoblù, dopo aver svolto i suoi primi allenamenti solo all'inizio di questa settimana, motivo per cui contro il Liverpool non era stato convocato. Come ricorda la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, alle sue spalle potrà contare sul supporto di Roberto Soriano, recuperato dopo i forfait consecutivi con i Reds e il Borussia Dortmund. Ancora assenti invece Dijks e Hickey: nel ruolo di terzino sinistro toccherà ancora al giovane Amman.