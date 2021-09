Gazzetta – Arnautovic è già l’anima del Bologna

La forza trascinante e i gol lo rendono il leader dei rossoblù.

Rimane però la prestazione da vero leader che a questa squadra mancava come l’aria. Nel primo tempo aveva faticato, come tutta la squadra del resto. Nel secondo tempo però è stato determinante con tiri in porta, movimenti in profondità e sponde per i compagni. Molto più coinvolto rispetto al disastroso 1-6 di San Siro. Notare anche la continua presenza in campo fin dal 16 agosto, data della sfida di coppa Italia contro la Ternana. Non ha saltato nemmeno una partita sia con il Bologna sia con la nazionale. Per Mihajlovic è imprescindibile tanto che ad ogni vigilia ha sempre affermato: “Certo che Arnautovic gioca. Se non gioca lui, chi gioca? Io?”. Questo anche per la mancanza di alternative: poca fiducia in Santander e Van Hooijdonk considerato troppo acerbo.