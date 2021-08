Gazzetta – Arnautovic alla Ibrahimovic

L'attaccante austriaco sarà l'appoggio di tutte le azioni offensive del Bologna

Il Bologna si affida a Marko Arnautovic come riferimento d'attacco in vista della Serie A che aprirà i battenti questa sera. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina paragona il modo di giocare dell'austriaco a quello di Zlatan Ibrahimovic .

Così come il gigante svedese fa per il Milan, Arnautovic dovrà segnare e favorire gli inserimenti dei trequartisti, che a loro volta non dovranno dimenticarsi di quanto accade alle loro spalle. Sono anni che al Bologna manca una punta con queste caratteristiche, questa potrebbe essere la stagione giusta per vedere come si comporterà la squadra con un attaccante del suo peso. La stagione del Bologna, scrive la rosea, potrà essere interessante.