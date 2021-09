Gazzetta – Arnautovic a mille, Bologna punta sul suo piede caldo

Arnautovic leader del Bologna

Marko Arnautovic ha segnato in quattro delle cinque partite ufficiali che ha disputato da inizio stagione a oggi tra Bologna e Nazionale, Mihajlovic ha il suo centravanti. Ma servirà gestirlo, perché Arnautovic chiuderà la settimana con tre partite in nazionale disputate da titolare e il posticipo del lunedì con il Verona aiuta il Bologna che potrà amministrare le energie dell'attaccante. Arnautovic si è già issato a leader della squadra e contro gli scaligeri servirà il suo apporto per proseguire la striscia positiva innescata con la Salernitana. Il giusto atteggiamento, Arna lotta assieme ai compagni, e i gol estemporanei, contro la Salernitana e contro Israele, lo issano a baluardo della squadra, con la speranza che possa chiudere la stagione in doppia cifra. Dai tempi di Verdi nel 2018 un attaccante del Bologna non terminava con almeno 10 gol in un campionato.