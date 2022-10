Gazzetta – Arna, Thiago e Deki: Triplete al Dall’Ara

Tre grandi protagonisti del Triplete nerazzurro saranno infatti stasera di scena al Dall'Ara. Se da un lato Thiago Motta e Dejan Stankovic erano punti fermi di quella Inter, dall'altro Marko Arnautovic era ancora un giovane emergente senza grandi minuti in campo. Stasera tutti e tre si ritroveranno per Bologna-Samp, partita delicata per tutti. Motta è arrivato da qualche settimana, zero gol e zero punti in due partite, Stankovic è arrivato l'altro giorno e ha promesso battaglia, mentre Arnautovic è a secco da due partite dopo aver segnato 6 gol in 7 partite. Triplete al Dall'Ara - scrive Gazzetta - Della serie, eravamo tanto amici...