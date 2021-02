Gazzetta – Altalena Bologna, Sinisa cerca la spalla di Schouten

Nel centrocampo rossoblù vige la regola dell’alternanza. Sinisa Mihajlovic non ha ancora trovato la spalla di Jerdy Schouten, l’unico titolare inamovibile della mediana.

Finora in quel ruolo si sono alternati infatti sia Svanberg che Dominguez, con notevole frequenza. Ogni partita è infatti un ballotaggio tra i due centrocampisti, tra loro molto diversi: il primo è più fisico e resistente, bravo negli inserimenti e nel tiro in porta(2 gol all’attivo e altrettanti annullati), mentre il secondo ha visione di gioco, ordinato nella distribuzione e con i piedi buoni, nonchè agonista nei recuperi. La scelta di impiegare l’uno o l’altro si basa sulle caratteristiche dell’avversario. Ormai non sono più due promesse, entrambi fanno parte del giro delle rispettive nazionali, ma allo stesso tempo il loro percorso è ancora a metà strada tra un potenziale inespresso e quello che hanno effettivamente dimostrato in maglia rossoblù. Sabato contro il Sassuolo probabilmente toccherà a Svanberg, l’alternanza del centrocampo del Bologna continua.

Fonte-Gazzetta