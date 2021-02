Gazzetta – Mihajlovic e la Lazio: al cuore si comanda

Mihajlovic vuole regalare ai tifosi una vittoria contro una big.

E poco importa se questa sarà la Lazio, squadra nel passato di Sinisa e, ascoltando alcune campane, anche nel futuro. Con i biancocelesti, da calciatore ha alzato 7 trofei e segnato 20 gol in 126 partite, e ha mantenuto un legame forte con la città e i tifosi. Domani però, Miha proverà con il suo Bologna a colpire una squadra ancora scossa dalla bastonata subita in Champions contro il Bayern. I rossoblù hanno dimostrato, l’anno scorso, di sapere come far male alle grandi: è capitato due volte con l’Inter e una con Roma e Napoli. In attesa di saperne di più sul suo futuro, il tecnico di Vukovar si vivrà domani questa specie di derby nel suo cuore, tra la squadra di cui si è detto sostenitore, la Lazio, e quella con cui si è dichiarato primo tifoso perchè l’allena: il Bologna.

Fonte-Gazzetta