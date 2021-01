Gazzetta – Al Bologna serve un numero 9?

Che servisse una punta, Sinisa lo ha ribadito più volte, ma l’occasione ritenuta giusta ancora non si è presentata sul mercato.

Anche la città è del parere che serva un centravanti, anche perchè chi dovrebbe farli (Barrow e Orsolini principalmente) sta facendo fatica, Palacio ha bisogno di tirare il fiato ogni tanto e siamo in una situazione caratterizzata dagli infortuni, e con il Covid non si sa mai. Non solo, il rientro di Santander non fa ben sperare e senza un nuovo numero 9 verrà spostato Barrow dove ancora non rende. Il tutto con una classifica a cui bisogna prestare attenzione, visto che le squadre dietro il Bologna hanno preso tutte almeno un uomo-gol. Di contro, però, i rossoblù il profilo giusto dal mercato ancora non l’hanno trovato. Oppure non è andato a genio all’allenatore, che ha sempre detto che prendere tanto per non ha senso, allineandosi al pensiero della dirigenza. Il club crede che la squadra sia attrezzata per poter aggredire la seconda parte del campionato, ma il motivo principale per cui non si ritiene necessaria una punta è che tutti i profili valutati non hanno soddisfatto, per un motivo o per un altro. Tradotto, un nuovo numero 9 servirebbe, ma alle giuste condizioni.

Fonte-Gazzetta