Gazzetta – Aebischer potrebbe partire titolare contro lo Spezia

Con Svanberg squalificato potrebbe essere il suo momento

Vista l’assenza di Svanberg per squalifica, contro lo Spezia si libera un posto in mezzo al campo.

Michel Aebischer, dopo gli spezzoni contro Empoli e Lazio, potrebbe giocare la sua prima partita da titolare con la maglia rossoblù. L’ex giocatore dello YoungBoys, arrivato nel mercato di gennaio, ha già fatto vedere qualche discreto sprazzo che potrà risultare utile alla squadra. Nell’allenamento di ieri, in cui Mihajlovic ha continuato a lavorare sul nuovo modulo, lo svizzero, è stato provato accanto a Schouten come coppia di centrocampo. Se la scelta dovesse essere questa, Soriano partirebbe inizialmente dalla panchina ma potrebbe essere una carta da giocare a partita in corso. Per Aebischer sarebbe l’occasione di far vedere le sue qualità e rimettere in discussione le gerarchie del centrocampo anche quando ci sarà il ritorno di Svanberg.