Gazzetta – Abbonamenti a quota 14.000

La campagna abbonamenti del Bologna procede spedita, le sottoscrizioni sono arrivate a quota 14.000 e non è utopia pensare che si possa arrivare a 15.000, risultato mai più raggiunto dopo la stagione 2003-2004. La Curva Bulgarelli è andata esaurita velocemente e c’è stata una buona risposta anche per la Kid’s Stand, il settore dedicato alle famiglie, che conta a oggi più di mille tagliandi. Le ragioni di questo entusiasmo risiedono nell’effetto Mihajlovic e negli investimenti di Saputo, il tecnico ha impressionato e conquistato tutti dal suo arrivo a Bologna, non solo grazie alle prestazioni della squadra, ma anche tramite le parole e gli atteggiamenti.

Proprio su ordine di Sinisa è stata annullata l’amichevole contro la primavera prevista inizialmente per ferragosto, il tecnico ha preferito risparmiare alla squadra un’altra trasferta prima della partita di Coppa Italia. Nel frattempo Mihajlovic sta terminando il primo ciclo di cure, continua a dirigere i suoi ragazzi attraverso lo staff e segue gli allenamenti in diretta. Difficile dire che sia assente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.