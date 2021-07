Gazzetta – A Pinzolo nuova amichevole e presentazione squadra

Il calendario di Pinzolo si aggiunge di una nuova amichevole

Secondo quanto riportato da Gazzetta, la squadra dovrebbe disputare un'altra amichevole oltre a quella programmata il 24 contro la Feralpi Salò. Il 18 luglio i rossoblù dovrebbero affrontare un test contro una rappresentativa trentina, una sorta di prima sgambata non troppo dura. Non solo, per il 17 luglio sarebbe in programma la presentazione della squadra in piazza a Pinzolo, potrebbe essere la prima occasione per vedere da vicino Marko Arnautovic.