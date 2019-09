Gazzetta – A Brescia un altro esodo, Palacio o Destro per l’attacco

Due giorni di riposo per i rossoblu, che solo martedì riprenderanno gli allenamenti in vista del match di Brescia. Continua invece l’aria di entusiasmo intorno alla squadra e anche per la trasferta lombarda, è prevista una marea di tifosi rossoblu. Non saranno probabilmente i 3000 di Verona, ma i 1500 sedili del settore ospiti del Rigamonti potrebbero essere riempiti dal primo all’ultimo. Domani inizierà la prevendita dei biglietti, il costo è di 24 euro.

Per quanto riguarda la formazione, Mihajlovic non sembra particolarmente orientato ad effettuare grandi variazioni. Il modulo resta intoccabile: 4-2-3-1, l’unico dubbio sembra riguardare l’attacco. Il trio di trequartisti sembra intoccabile, mentre si valuterà a chi affidare il ruolo di prima punta, il ballottaggio ad oggi sembra essere tra Destro e Palacio, con Santander leggermente più defilato tra le scelte tecniche.