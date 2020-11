Gattuso: “Non si può dominare per novanta minuti e poi rischiare…”

Queste le parole di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky:

“Siamo una squadra giovane, una squadra forte che però bisogna tenerla sul pezzo. In questo momento abbiamo ancora delle giornate no. E quando subiamo certe legnate, come la partita contro il Sassuolo, dobbiamo reagire come abbiamo fatto oggi. Se soddisfatto della vittoria? Sì, certo che son contento, ma non si può dominare per novanta minuti e poi rischiare di prendere gol. Aver dominato la partita contro questo Bologna mi riempie d’orgoglio”