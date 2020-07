Gattuso: “Bologna migliore di noi, ho avuto l’impressione che…”

Non soddisfatto del secondo tempo Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli ha fatto i complimenti al Bologna per la ripresa e critica i suoi uomini per l’atteggiamento messo in campo. Le sue parole a Dazn:

“Secondo me il Bologna ha fatto meglio di noi, nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà e oggi abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Non ci sto, non posso sentire che non abbiamo stimoli perché tra due settimane abbiamo il Barcellona. Troppe occasioni concesse, non abbiamo giocato da squadra e il pareggio ci va bene. Bene il primo tempo, il secondo tempo non siamo scesi in campo”.