Gasperini: “Sbagliate troppe occasioni, loro secondo gol casuale”

Arrabbiato Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta per due a uno al Dall’Ara contro il Bologna. Il tecnico nerazzurro non mandato giù le troppe occasioni sbagliate dai suoi e in generale un primo tempo non ai livelli dell’Atalanta:

“Non siamo stati ottimi nel primo tempo, poi nel secondo eravamo più presenti – ha affermato – Come numero di occasioni direi che ne abbiamo avute diverse, purtroppo ne sono state sbagliate troppe. Ci abbiamo messo del nostro nel risultato. Fatica dopo la Champions? I ragazzi stavano bene, sicuramente sui loro gol siamo stati disattenti anche se il 2-0 mi è parso casuale”.

