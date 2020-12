Gasperini: “Partita a senso unico, abbiamo perso un’occasione. Sul Bologna…”

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Bologna-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha analizzato la partita della sua squadra, rimontata dai rossoblù dopo il doppio vantaggio. Tanto rammarico ma anche la consapevolezza di una partita dominata dall’inizio alla fine. Queste le sue parole:

“La partita è stata a senso unico da parte nostra, c’è rammarico per non aver portato a casa i 3 punti per come si era messa. L’Atalanta ha dominato facilmente la partita, le uniche azioni del Bologna sono stati i gol. Abbiamo perso un’occasione, soprattutto per demerito nostro.”