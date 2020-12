Gasperini: “Nulla lasciava pensare ad una rimonta, ma il Bologna ha cuore”

Grande rammarico per Gian Piero Gasperini. La sua Atalanta era in controllo a Bologna, due gol di vantaggio fino a venti dalla fine, poi due gol in dieci minuti del Bologna hanno impattato la situazione. L’analisi del tecnico ospite a Sky:

“Per come è andata la partita il risultato è molto brutto – ha affermato – Il dominio della gara era chiaro, nulla lasciava pensare ad una rimonta. Il Bologna però è specializzato nelle rimonte, ci mette cuore quando saltano gli schemi. E’ una partita difficile da spiegare. Leggerezza? Se fosse così sarebbe grave”.