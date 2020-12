Gasperini: “Bologna squadra pericolosa”

L’anno scorso l’Atalanta uscì sconfitta per due reti a una contro il Bologna al Dall’Ara, una delle imprese della squadra di Mihajlovic che decise con Palacio e Poli, resistendo poi nel finale con l’inferiorità numerica. L’Atalata è però reduce dal grande match con la Roma e con un Ilicic in più. Le parole di Gasp in conferenza stampa:

“L’anno scorso abbiamo perso, ma creammo tante occasioni – ha affermato – Il Bologna è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco e ci vorrò attenzione. Però arriviamo da una serie di risultati e vogliamo continuare. Formazione? Stiamo recuperando dei giocatori e ho più scelta, ci sono Malinovskyi, Ilicic, Pasalic, li stiamo recuperando tutti, Miranchuk è disponibile. Ilicic o Muriel? Deciderò dopo l’ultimo allenamento”.