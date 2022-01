Garics: “Marko è venuto qui con grandi motivazioni”

Gyorgy Garics , ex difensore rossoblù, intervistato dal Resto del Carlino, racconta il suo ex compagno di nazionale e grande amico Marko Arnautovic .

“Non è il classico bomber d’area: ma questo chi lo ha seguito in carriera lo sapeva benissimo. Marko è un attaccante che là davanti impegna sempre almeno due difensori e a cui piace non solo segnare, ma anche dare la palla giusta al compagno. In questo credo che molti abbiano dovuto rivedere il proprio giudizio: lui passa per una testa calda, ma è l’esatto contrario. E’ un ragazzo che vive il calcio con grande professionalità e che sa calarsi subito nel clima di uno spogliatoio, come in effetti a Casteldebole ha fatto fin dall’inizio”.