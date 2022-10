Garics: “Il problema nasce dal girone di ritorno. Arnautovic? Non molla”

Sul Resto del Carlino l'ex rossoblù Gyorgy Garics è stato intervistato da Massimo Vitali sulla difficile situazione in casa Bologna. Ecco il pensiero dell'austriaco:

"Oggi la squadra paga dazio a una situazione che viene da lontano. I problemi del Bologna nascono nel girone di ritorno dello scorso campionato, quando Mihajlovic, pur dando il massimo nella condizione complicata di salute in cui si trovava, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto su questo gruppo".