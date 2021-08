Garics: “Arnautovic trascinatore, vederlo giocare è un piacere”

"Come gli dico da primavera, Bologna è la piazza giusta per tornare a vivere le emozioni del calcio che conta. E Marko, con i suoi colpi, è il giocatore che può trascinare il club verso traguardi più ambiziosi. Intanto vederlo giocare è un piacere: e non è poco nella stagione in cui i tifosi potranno tornare a riempire gli stadi. Non è certo una scoperta che Marko abbia grandi colpi. Ho giocato insieme con lui otto anni in Nazionale e posso assicurarvi che quei colpi li ha sempre avuti. Testa calda? E’ la sua forza e a volte il suo limite. In carriera ha fatto qualche bambinata, ma non è più il ragazzo di un tempo. Da fuori, se vedi certi suoi comportamenti, ti viene da affibbiargli la patente di cattivo: ma non c’è niente di più falso. Marko, se lo conosci, è una persona buona".