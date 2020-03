Intervenuto a Sport Today, il procuratore Francesco Garagozzo ha parlato dell’eventuale ripartenza della Serie A: “Tutte le istituzioni sportive vorrebbero ripartire i primi di maggio. Non solo la Serie A, anche tutti i campionati esteri. Al momento non è facile ripartire in quella data, bisognerà vedere lo sviluppo del virus nei prossimi 10 giorni”.

