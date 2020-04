Garagozzo: “Questa emergenza potrebbe portare a campionati più equilibrati in futuro”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Francesco Garagozzo ha parlato del campionato di Serie A, dal taglio degli stipendi ad un eventuale conseguenza dell’emergenza: “Il taglio degli stipendi era prevedibile. Qualcosa andava fatto, era necessario. La decisione presa per me è giusta ed equa. Bisogna solo aspettare e vedere che succederà del campionato. Vedremo se e quando si ritornerà a giocare. Sicuramente tutti i campionati subiranno delle perdite. Forse questa epidemia ridimensionerà tutto il movimento, andando a livellare i valori tra i vari campionato. Lo stesso penso potrebbe succedere anche all’interno della Serie A, regalando in futuro campionati più equilibrati”.

