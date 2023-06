Gara 1 finale scudetto – Milano batte la Virtus 92 a 82

L'Armani Milano vince gara 1 di finale scudetto grazie ad un perentorio secondo tempo da quasi 60 punti messi a referto. Siamo all'inizio della serie, ma la Virtus Segafredo Bologna potrebbe rimpiangere questa partita che l'ha vista (praticamente) condurre per 30 minuti, dopo essere stata in vantaggio di 10 punti per un paio di occasioni. Come spesso accade in queste sfide, Milano ha scovato dal cilindro un DevonHall (che in questi playoff non aveva mai inciso) che gli ha permesso di ribaltare una partita difficile che si era messa sui binari sbagliati. Per i biancorossi ottima prova da parte di Napier (per lui 22 punti) e un Baron come sempre mortifero dalla lunga distanza. Per la Virtus, come dicevamo, un po' di rammarico, soprattutto dopo un primo tempo chiuso in vantaggio di 8 punti (36-44) e una difesa energica che nei primi 20 minuti aveva funzionato bene, per poi inspiegabilmente crollare nella terza e quarta frazione. Ora occorre resettare tutto e proiettarsi già con la testa a gara 2. L'Armani Milano batte la Virtus 92 a 82.