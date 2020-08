Gamberini: “Vignato è un giocatorone. Che colpo del Bologna!”

Emanuel Vignato è pronto a prendersi il Bologna.

Il talento 20enne che arriva dal Chievo sarà una freccia importante dell’arco di Sinisa Mihajlovic. Giovane, talentuoso ed estroso, Vignato è un trequartista che “può giocare dietro la punta, anche più largo a piede invertito, dunque a sinistra”, afferma Alessandro Gamberini. Lui, ex compagno di squadra dell’italo-brasiliano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport descrivendo così l’ormai ex Chievo: “E’ un grande talento e un bravo ragazzo, molto introverso. Penso gli possa fare bene uscire dal guscio del Chievo e rapportarsi con uno spogliatoio diverso”. Vignato ha già esordito in Serie A nel gennaio del 2019 contro la Juventus ed è stato pagato 2,5 milioni dai rossoblù.