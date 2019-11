Gamberini: “Una flessione ci può stare, non è il caso di allarmarsi”

Flessione

Momento di appannamento per il Bologna e soprattutto per la sua difesa. Di questo e di altro ha parlato ai microfoni del Corriere di Bologna Alessandro Gamberini.

“Una fase di flessione è fisiologica in un campionato, non credo sia il caso di allarmarsi – ha affermato Gamberini, come riportato da viaemilianews – Credo che qualche titolare non sia in condizione ottimale e in Serie A questo si paga. Poi gli ultimi risultati hanno creato un po’ di tensione negativa”.