Gamberini: “Peccato che Raspadori non sia cresciuto nel Bologna”

Le parole di Alessandro Gamberini al Resto del Carlino

"Da quasi concittadino gli posso solo dire che quest’avventura all'Europeo se l’è meritata tutta e adesso se la deve godere fino in fondo. Ha caratteristiche tecniche che possono tornare molto utili al ct Mancini. Vederlo debuttare in Nazionale al Dall'Ara è stato bellissimo, e se mi metto nei suoi panni posso capire l'emozione che ha provato. Diciamo che per noi bolognesi sarebbe stato perfetto se Raspadori avesse debuttato in azzurro dopo aver fatto tutta la trafila nel vivaio di Casteldebole e da calciatore del Bologna".