Gamberini: “Emozionato per la sfida al Real. Bani? Per lui metto la mano sul fuoco”

A Sportoday su Rete 7 è intervenuto l’ex rossoblù Alessandro Gamberini, chiamato per la partita delle Legends contro il Real Madrid. Di questo, del Bologna e di Bani ha parlato l’ex difensore.

“Ho i brividi. Mi riempie di orgoglio questa chiamata, quando Marco Di Vaio mi ha contattato ho aderito con grande felicità. E’ una partita per me, cresciuto in Andrea Costa, fantastica. Fra l’altro sono nato e cresciuto a 100 metri dallo stadio, sarò vicino a casa e ci saranno anche i miei genitori. Sarà una bella festa”.