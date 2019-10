Gabbiadini vuole punire il ‘suo’ Bologna

Oggi la Sampdoria vuole sfatare il tabù Dall’Ara: il Bologna invece non trova la vittoria da più di un mese, e sente la mancanza dei 3 punti. Tra le file blucerchiate sarà probabilmente in campo Manolo Gabbiadini, che Ranieri schiera in attacco insieme a Quagliarella. Il classe 1991 è conosciuto molto bene a Bologna: il ragazzo ha infatti militato tra i felsinei nella stagione 2012/13, e ad ogni sessione di mercato viene riaccostato alla maglia emiliana.

Anche quest’estate infatti si è spesso parlato di un possibile ritorno di Gabbiadini a Bologna, ma alla fine Di Francesco ha deciso di trattenerlo a Genova: sotto le Due Torri, l’attaccante ha totalizzato – tra Serie A e Coppa Italia – 31 presenze, 7 gol e 2 assist, ma oggi sarà dall’altra parte. Il numero 23 ha già segnato quest’anno contro il Torino, e vorrà ripetersi anche contro il ‘suo’ Bologna per il più classico dei gol dell’ex: dovesse realizzare una rete probabilmente non esulterebbe, ma farebbe comunque del male ai suoi ex tifosi.