G. Sansone: “Per il Bologna questo sarà un anno importante”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex attaccante del Bologna Gianluca Sansone ha commentato la prossima stagione che si prospetta per i rossoblù.

Queste le sue parole: “E’ un anno importante per il Bologna. È più attivo, ha fatto più movimenti. Forse il fatto che negli ultimi campionati non siano arrivati i risultati ha portato la società ad essere maggiormente protagonista. E poi c’è Mihajlovic: è arrivato con l’obiettivo di salvare il Bologna, ora si riparte da zero e sicuramente avrà avuto delle garanzie”.