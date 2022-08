Futuro Rossoblù: “Auspichiamo un intervento della società sul mercato”

Riponevamo (e riponiamo) sul suo arrivo grandi aspettative, forse troppe, ma siamo anche tifosi e dobbiamo vivere di sogni e speranze e infatti nessuno aveva messo in discussione le varie cessioni, perché la società aveva garantito che ci sarebbero state le risorse per migliorare la squadra.

E invece eccoci qua, di nuovo puntuali a riempire gli spalti, ma a tifare per una squadra ancora fortemente incompiuta che ha disputato le prime due partite in emergenza in alcuni reparti come è stato sottolineato anche dal Mister nell’ultima conferenza stampa.

Una squadra che non sembra nemmeno tranquilla visto il nervosismo che aleggia sia in campo, dove appare fragile e priva di identità, sia al di fuori dello stesso.

Noi auspichiamo che la società intervenga sul mercato in questi ultimi giorni per aggiungere i titolari che mancano alla rosa, per essere competitiva per il campionato che meritiamo, perché dopo otto anni non può essere questo il vero Bologna.