Futsal, nasce il Bologna Calcio a 5: partirà dalla Serie B

La famiglia rossoblù si allarga anche al Calcio a 5 : oltre al progetto ideato dal responsabile del vivaio Daniele Corazza , riguardante l’attività giovanile che finora ha portato in bacheca due Scudetti Under 15 e uno Under 13 sotto le direttive di Alessandro Ramello , il Bologna Fc 1909 entra a fare parte anche dell’attività agonistica del futsal.

È venuta a crearsi, difatti, un’affiliazione con il nuovo BFC 1909 Futsal che parteciperà al campionato di Girone C di Serie B, ponendo il nostro Club sul secondo gradino per quanto riguarda le società professionistiche facenti parti di questa realtà, dopo la Sampdoria. Oltre alla prima squadra ci sarà una compagine che prenderà parte al Campionato Nazionale Under 19. Tutte le gare saranno giocate al PalaSavena, a San Lazzaro di Savena, dove ieri sera gli atleti si sono ritrovati per dare ufficialmente inizio alla nuova stagione.