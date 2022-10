Futsal, domani il debutto casalingo del Bologna

Alla vigilia le parole dell'universale Marco Cavina: "Essere tornato in rossoblù significa aver chiuso un cerchio: dalle giovanili alla prima squadra. Considero un privilegio essere in una società come il Bologna, che vanta una lunga storia: mai dimenticarselo. Sono un giocatore duttile, che sa adattarsi a tutti i ruoli. Se da giovane ero fumantino, crescendo ho “rallentato” e ora è la freddezza il mio punto di forza. Sento l’adrenalina, ma non la pressione, dunque riesco ad essere lucido anche nelle fasi critiche. Ora, a soli 31 anni, sono uno dei due vecchi, insieme a Revert. È la prima volta che ho a che fare con ragazzi giovanissimi che hanno tanta voglia di lavorare, con umiltà. Si allenano sempre con intensità, ponendosi nel modo giusto. Sabato abbiamo vinto senza grossi problemi, contro una squadra indietro nella preparazione, ma non sarà sempre così. Arriveranno momenti difficili, eppure sono certo che i ragazzi non si fermeranno e, con dedizione, continueranno ad impegnarsi per superarli. Sono un bell’esempio per i giovani della loro età. Domani incontreremo una squadra totalmente inedita per noi: indipendentemente dal nostro avversario, in campo dobbiamo mettere in pratica quello su cui lavoriamo giorno dopo giorno".