Futsal, domani derby Bologna-Sant’Agata: è lotta promozione

I rossoblù sono secondi in campionato con 54 punti, a meno 5 dall'Olimpia Regium primo e con 4 lunghezze di vantaggio sulla Sangiovannese e 6 sull'Atlante Grosseto, sconfitto nettamente al Palasavena due settimane fa. Salgono in A2 le prime tre e il Bologna è vicino all'obiettivo. Un turno fondamentale sarà domani al Palasavena alle ore 21 quando arriverà il Sant'Agata dodicesimo in classifica con 19 punti. Non è uno scontro al vertice ma è derby e gli ospiti vorranno fare bella figura forti del sesto attacco del campionato. Il Bologna può comunque approfittarne considerando che si gioca lo scontro diretto tra Regium e Sangiovannese.