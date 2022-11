Futsal – Bologna ancora secondo in classifica

Dopo lo splendido successo di settimana scorsa su Reggio Emilia, il Bologna continua la propria marcia nel campionato di Serie B di calcio a 5. Netta vittoria esterna contro il Balca Poggesse per 2-8 per gli uomini di Carobbi che hanno indirizzato la contesa già nel primo tempo con i gol di Spada e Romano, rimpinguati a inizio ripresa dalle marcature di Revert Cortez e Giampaolo. Comanda il girone la Sangiovannese con 21 punti, il Bologna è secondo con 19, terza Reggio Emilia con 18. Salgono in A2 le prime tre.