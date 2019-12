Furia Mihajlovic: tutti al lavoro

La prestazione disastrosa di mercoledì sera in Coppa Italia contro l’Udinese non è proprio andata giù a nessuno, né ai tifosi né a Mihajlovic. Dopo i soliti controlli in ospedale, infatti, l’allenatore del Bologna ha ritrovato la squadra ieri pomeriggio a Casteldebole. Il mister era infuriato: al di là del risultato e dell’eliminazione prematura dalla competizione, per l’andamento del match. Il Bologna schierato era pieno di riserve, ma il tecnico serbo si aspettava di certo tutto un altro atteggiamento.

