Fuori Sansone: Barrow da titolare con la Spal?

Dopo il pareggio casalingo contro l’Hellas Verona, il Bologna prepara già il derby emiliano contro la Spal, in programma a Ferrara sabato pomeriggio alle ore 15. Per l’occasione, però, oltre a dove fare i conti con l’emergenza in difesa, Mihajlovic dovrà anche trovare il sostituto più adatto a Nicola Sansone. Uscito per un fastidio muscolare durante il secondo tempo contro gli scaligeri, il numero 10 rossoblu era stato ammonito: diffidato, il ragazzo è stato squalificato, e non sarà quindi disponibile contro i ferraresi.

Il tecnico serbo potrebbe quindi affidare la maglia da titolare di esterno alto a sinistra a Musa Barrow, appena arrivato dall’Atalanta. Il ragazzo ha esordito domenica con la maglia rossoblu, ma in un momento complicato del match. Sabato prossimo potrebbe aver subito l’occasione che aspettava: dentro nella mischia fin dal 1′. In alternativa, Mihajlovic potrebbe rispolverare il giovane Skov Olsen, che però ha già dimostrato di trovarsi tutt’altro che a suo agio a sinistra. Infine, non è da scartare nemmeno l’opzione Palacio, che potrebbe in qualche modo adattarsi sulla corsia con Santander prima punta.