Fuochi: “Virtus tutt’altro che arrugginita. Porte chiuse? Tutti ne saranno influenzati”

“La partita della Virtus era difficile da pronosticare, ma quella di ieri sera a Belgrado è stata tutto tranne che una squadra arrugginita. Primo quarto eccezionale della squadra bolognese. Partita controllata, sempre ben comandata dalla Virtus. Porte chiuse? Problema per tutti, situazione anomala. Non sappiamo quanto durerà questa situazione: ci saranno squadre che si adegueranno meglio di altre. Montecarlo? La Virtus ha già vinto 2 volte su altrettante gare. Ormai però le prime 8 squadre di Eurocup sono quasi tutte allo stesso livello. Come è stato dimostrato a Belgrado, nessuna impresa è impossibile. Domenica riparte il campionato. La Virtus affronta Reggio Emilia, in teoria una squadra molto accessibile. Loro non stanno vivendo un bel momento: la gara dovrebbe essere abbastanza comoda, ma le insidie ci sono sempre”.

