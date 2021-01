Fuochi: “Sono deluso dal mercato. Saputo? E’ contento dell’operato della dirigenza”

Nell’edizione serale di Sportoday è Walter Fuochi intervenuto per parlare del mercato del Bologna e del campionato dei rossoblù. Ecco il suo commento:

“Sono deluso perché avevano detto che sarebbe arrivato un attaccante, ma invece è molto probabile che non ci sarà un rinforzo per il reparto avanzato. C’è ancora speranza perché il mercato non si è ancora chiuso, ma non mi sembra ci siano le possibilità. Capisco il non prendere tanto per farlo, ma chiedo più chiarezza da parte di tutta lo società quando si dicono le cose”.