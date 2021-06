Fuochi: “La Virtus sta finalmente bene. Futuro Djordjevic? Ora c’è una finale da vincere”

Le parole di Walter Fuochi a Sportoday

"Il fattore campo non ha l'importanza che si è solito attribuirgli: in questo momento della stagione vince chi sta bene, e niente vieta a Milano di vincere altrettante partite a Bologna . Giocare però davanti al proprio pubblico, con i propri canestri e le proprie prospettive può essere un vantaggio. Se la Virtus dovesse perdere entrambe le prossime due gare, dovrebbe poi perderne quattro di fila per perdere subito lo scudetto. Un evento abbastanza improbabile".

Djordejvic

"L'allenatore è in discussione quando non vince, così come il campione lo è quando non porta a casa i risultati. Djordjevic e alcuni giocatori sono stati molto criticati durante l'anno, ma in questi playoff stanno facendo benissimo. Il futuro del coach? Non lo so, in questo momento c'è una finale da vincere e ogni altro discorso è stato accantonato dalla Virtus, anche se comunque ha sentito altri allenatori".